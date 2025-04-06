الإثنين 7 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تُكرم سائحة عثرت على قطعة جواهر ذهبية

أثناء التكريم (من المصدر)
7 ابريل 2025 01:29

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
1600 جهة عارضة في معرض الشرق الأوسط للطاقة
«كوماندو جروب» تحصد بطولة دبي الدولية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

في إطار حرصها المستمر على تعزيز التعاون ودور الشراكة المجتمعية، كرّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي السائحة الأستونية، ماريون كالجون، تقديراً لأمانتها وحرصها على تسليم قطعة جواهر ذهبية عثرت عليها في إحدى المناطق السياحية.
وكرم العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، السائحة، معرباً عن سعادته بهذه النماذج المشرفة، والتي تعزز ثقافة التعاون والتحلي بالخصال الحميدة والأمانة، وهو ما تحرص شرطة دبي على ترسيخه بين أفراد المجتمع، من خلال مبادرات التكريم والشكر.
حضر التكريم المقدم محمد عبدالرحمن، نائب مدير إدارة الشرطة السياحية، والنقيب شهاب السعدي، رئيس قسم إسعاد السياح.
المسؤولية
كانت السائحة ماريون قد عثرت على قطعة جواهر من الذهب في إحدى المناطق السياحية، وتوجهت على الفور لتسليمها إلى إدارة الشرطة السياحية في دبي، الأمر الذي يعكس حسها العالي بالمسؤولية وحرصها على إرجاع المفقودات إلى أصحابها.

الشرطة السياحية
شرطة دبي
دبي
المباحث الجنائية
آخر الأخبار
علي النعيمي في صورة جماعية لممثلي المجالس التشريعية الخليجية مع وفد مجموعة «غرولاك» في طشقند (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: حل الدولتين الخيار الاستراتيجي لتحقيق الأمن والسلم
7 ابريل 2025
الإمارات: الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يرتكز على السلام
الأخبار العالمية
الإمارات: الشعب السوداني يستحق مستقبلاً يرتكز على السلام
7 ابريل 2025
تصاعد النيران جراء قصف استهدف موقعاً في كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات عبر الحدود
7 ابريل 2025
جهود الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
فعالية ترفيهية للأطفال المرضى بـ «المستشفى الإماراتي العائم»
7 ابريل 2025
واشنطن: 50 دولة اقترحت التفاوض حول الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
واشنطن: 50 دولة اقترحت التفاوض حول الرسوم الجمركية
7 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©