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«تريندز» راعٍ رسمي للقمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025

«تريندز» راعٍ رسمي للقمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025
7 ابريل 2025 01:29

أبوظبي (الاتحاد)
بصفته راعياً رسمياً، يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال «القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025» التي ستقام برعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، يومي 8 و9 أبريل الجاري وتنظمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت شعار «معاً نحو بناء مرونة عالمية» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

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وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن المشاركة في القمة للعام الثالث على التوالي تأتي في إطار حرص المركز على دعم أعمال القمة، والمساهمة في إيصال رسالتها إلى العالم من خلال متابعة بحثية موثوقة وهادفة تعكس الحرص على جاهزية الجميع لمواجهة التحديات أياً كان نوعها ومصدرها. وأشار إلى أن القمة، التي تحظى بمشاركة دولية واسعة، تشكل فرصة كبيرة للتعاون البحثي العلمي الوزان ورفد إدارات الطوارئ والأزمات والكوارث بالرؤى العلمية الاستشرافية لمواجهة التحديات المستقبلية المحتملة، خصوصاً في ظل التطورات التقنية التي يشهدها العالم وانتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي والحلول والمنصات الرقمية المتعددة.
وقال إن «تريندز» سيساهم بجناح معرفي على هامش القمة يتضمن أبرز وأحدث إصداراته البحثية العلمية في مجالات عدة، لافتاً إلى أن القمة تشكل منصة عالمية لتعزيز الشراكات وتكريس التعاون وتبادل الخبرات، مشدداً على دور مراكز البحث العلمي والقطاع الخاص والإعلام والمجتمع في تعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات.
وعلى هامش القمة، يقام المعرض التوعوي لقطاع التعليم، الذي يهدف إلى خلق جيل واعٍ مدرك لثقافة مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويضم مجموعة من الفعاليات النوعية التي تساهم في رفع ثقافة المجتمع في التعامل الأمثل مع الطوارئ والأزمات تشمل أنشطة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، وجلسات حوارية، وورش عمل تفاعلية.
كما سيتم تنظيم معرض تقنيات إدارة الأزمات، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
محمد عبدالله العلي
القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات
طحنون بن زايد
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