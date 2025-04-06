تحت رعاية طحنون بن زايد.. انطلاق القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، تنطلق غداً أعمال القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، تحت شعار «معاً نحو بناء مرونة عالمية» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، التي تستمر لغاية 9 أبريل الجاري.

وتأتي القمة بتنظيم من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بمشاركة عالمية هي الأكبر في تاريخ القمة، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الأزمات، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، عبر مناقشات وورش عمل تجمع بين قادة الفكر وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وتعد القمة استمراراً للدور الريادي لدولة الإمارات في بناء الشراكات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر على أسس الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتوحيد الجهود، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة، لضمان استجابة أكثر كفاءة وسرعة للتحديات الحالية والمستقبلية.

وتركز هذه النسخة من القمة على بناء المرونة العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي، وتطوير استراتيجيات استباقية لمواجهة الأزمات. كما سنناقش أفضل الممارسات العالمية في التنبؤ بالمخاطر، والاستجابة السريعة، والتعافي الفعّال، لضمان حماية المجتمعات وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

الجلسات الرئيسية

تتناول الجلسات الرئيسة للقمة موضوعات محورية عدة، أبرزها التخطيط الاستراتيجي للطوارئ، ودور التكنولوجيا المتقدمة في التنبؤ بالمخاطر، وأهمية التعاون الدولي لضمان استجابة منسقة وسريعة، كما ستشهد القمة تواجداً دولياً لرؤساء الجهات المختصة في إدارة الأزمات والكوارث من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية ودولية؛ تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة وتطوير سياسات متكاملة لإدارة الأزمات على مستوى عالمي.

المعارض المصاحبة

وأعلنت «الهيئة» أن القمة ستشهد تنظيم «معرض تقنيات إدارة الأزمات 2025» الذي سيسلط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية في إدارة الطوارئ، و«معرض جاهزية الأجيال 2025» الذي يهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول الاستعداد للكوارث، وذلك ضمن إطار الجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة لمختلف التحديات المستقبلية.

ويعتبر «معرض تقنيات إدارة الأزمات» منصة فريدة تجمع بين أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الاستجابة للطوارئ، وسيتم من خلاله استعراض أحدث الأنظمة الذكية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية التي تعزز من قدرة الجهات المعنية على التنبؤ بالمخاطر، واتخاذ قرارات سريعة وفعالة».

ويسلط المعرض الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين الاستجابة للأزمات، سواءً من خلال استخدام الطائرات من دون طيار لمراقبة المناطق المتأثرة بالكوارث، أو أنظمة الإنذار المبكر التي تعتمد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر المحتملة. كما سيتم عرض نماذج لمراكز القيادة والتحكم الذكية، التي تتيح اتخاذ قرارات دقيقة، ومبنية على المعلومات في الوقت الفعلي.

بينما يهدف «معرض جاهزية الأجيال» إلى نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع حول أفضل الممارسات العالمية للتعامل مع الأزمات والكوارث، وتعزيز روح المسؤولية والتكاتف بين أفراد المجتمع، ورفع قدرته في مواجهة أي تحديات أو أزمات مستقبلية، وترسيخ ثقافة الاستعداد للطوارئ بين الأطفال والشباب، من خلال برامج تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه. ويشمل المعرض العديد من الفعاليات التفاعلية، مثل ورش العمل المخصصة للطلبة، والتي ستتناول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، وإعداد خطط الاستجابة العائلية وغيرها.

منصة عالمية

تستقطب القمة هذا العام مجموعة واسعة من المشاركين، بما في ذلك وزراء ومسؤولون حكوميون، إلى جانب خبراء في إدارة الأزمات والطوارئ من مختلف القطاعات، والمنظمات الدولية، والأوساط الأكاديمية، وممثلي القطاع الخاص. ويشارك في القمة عدد من أبرز الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات، حيث تضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين كلاً من: وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ومجلس الأمن السيبراني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات لإمارة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي.

والرعاة الرسميون: تريندز للبحوث والاستشارات، واتصالات والمزيد، وبريسايت آيه آي. والشريك المعرفي: مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث، والشركاء الاستشاريون: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وهيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف)، والشركاء الأكاديميون: أكاديمية ربدان، وجامعة خليفة، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والشركاء الإعلاميون: وكالة أنباء الإمارات (وام)، وشبكة أبوظبي للإعلام، والشريك الإعلامي الدولي: سكاي نيوز عربية، والشريك الرقمي: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والرعاة البلاتينيون: «فيوتشر إنترنت»، وشركة حاضر لأنظمة الأمن والاتصالات، وأطلس لأنظمة الطوارئ والأزمات.