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علوم الدار

محمد بن راشد: اللغة العربية وعاء ثقافتنا وشعار وحدتنا وتاريخنا

محمد بن راشد
7 ابريل 2025 12:03

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، أهمية تحدي القراءة العربي.
وقال سموه: "في دورته التاسعة .. بلغ عدد المشاركين 32 مليون طالب من 132 ألف مدرسة في 50 دولة حول العالم .. فخور بكل طالب مشارك .. فخور بلغتنا العربية".

وأكد سموه أن اللغة العربية أشرف لغة فهي وعاء ثقافتنا وشعار وحدتنا وتاريخنا.

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وقال سموه عبر منصة إكس:"أشرف لغة .. وعاء ثقافتنا.. ورمز حضارتنا .. وشعار وحدتنا وتاريخنا .. اللغة العربية الخالدة .. ليس لها طفولة .. ولا شيخوخة .. محفوظة بحفظ الله لها .. تحدي القراءة العربي إحدى مشاريعنا القريبة من قلوبنا لتعزيزها في قلوب أجيالنا .. في دورته التاسعة .. بلغ عدد المشاركين 32 مليون طالب من 132 ألف مدرسة في 50 دولة حول العالم .. فخور بكل طالب مشارك .. فخور بلغتنا العربية العظيمة .. فخور بتاريخنا وهويتنا .. ومتفائل بأجيال عربية متجددة في فكرها ومعارفها ومتمسكة بجذورها وثقافتها".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تحدي القراءة العربي
محمد بن راشد
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