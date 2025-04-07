"البلديات والنقل" تعلن بدء تنفيذ خدمات النظافة العامة

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بدء تنفيذ خدمات النظافة العامة في إمارة أبوظبي، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحسين المظهر العام للإمارة





وفي إطار هذه الجهود، تم تخصيص أكثر من 600 مركبة متخصصة و2.800 فرد من الكوادر البشرية لتنفيذ الخدمات خلال المرحلة الأولى، مع خطط مستقبلية للتوسع التدريجي في المرحلة الثانية.

وستغطي الخدمات مجموعة واسعة من مناطق الإمارة، بما في ذلك الطرق الداخلية والخارجية، وحول المباني الحكومية، والأسواق، وجسور المشاة والمركبات، والأنفاق، والشواطئ العامة ، والجزر، إضافة إلى الفعاليات الخاصة ، كما ستشمل الخدمات إزالة مخلفات الرمي العشوائي في الأماكن المفتوحة، للحفاظ على بيئة أبوظبي النظيفة.





وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، إن هذه الخطوة تعكس الالتزام المستمر بالحفاظ على أعلى معايير النظافة في أبوظبي، والحرص على تحسين جودة الحياة لجميع المقيمين والعاملين والزوار.

وأضاف أن الهدف من تعزيز الخدمات العامة للدائرة هو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة تضع رفاهية وسعادة المجتمع في مقدمة أولوياتها.

جاء هذا الإعلان، خلال حفل الإطلاق الرسمي الذي شهد استعراض الخدمات الجديدة وأهدافها الاستراتيجية، فيما تضمن الحدث توقيع اتفاقيتين مع شركاء إستراتيجيين في القطاع، حيث وقعت دائرة البلديات والنقل اتفاقية مع شركة أدنوك للتوزيع لتزويد أسطولها من مركبات النظافة والمركبات الأخرى بالوقود من خلال شاحنات خدمة محطتي "ماي استاشين"، وتوفير وقود "أدنوك بلو"، وهو وقود مستدام مصمم لتقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية.





كما تم التوقيع على اتفاقية مع سديرة "المعروفة سابقاً بكيزاد للمجمعات"، لتوفير السكن والخدمات عالية الجودة لعمال النظافة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.