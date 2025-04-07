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أبوظبي تستضيف مؤتمر بيتكوين مينا ديسمبر المقبل

أبوظبي تستضيف مؤتمر بيتكوين مينا ديسمبر المقبل
7 ابريل 2025 16:40

 أعلنت مجموعة أدنيك، من خلال شركة كابيتال للفعاليات التابعة لها، عن استضافة النسخة الثانية من مؤتمر "بيتكوين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" يومي 8 و9 ديسمبر 2025، في مركز أدنيك أبوظبي.

وتأتي استضافة النسخة المقبلة من المؤتمر بعد النجاح اللافت الذي حققته الدورة الأولى في ديسمبر 2024، والتي استقطبت أكثر من 10 آلاف زائر، و190 متحدثاً، و100 عارض، و500 علامة تجارية.

ويعود الحدث إلى قاعدة المارينا في مركز أدنيك أبوظبي، مع مساحات عرض أوسع، ومناطق خارجية مميزة، إضافة للمتحدثين العالميين، لزيادة التواصل وزيادة فائدة الحوارات.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن استضافة مركز أدنيك أبوظبي لمؤتمر بيتكوين مينا في نسخته الثانية، يعكس الدور المتنامي الذي تلعبه أبوظبي كمركز عالمي للنقاشات حول الأصول الرقمية والابتكار. ويمثل هذا الحدث إضافة استراتيجية إلى جدول فعالياتنا، وبما يعزز مكانة مجموعة أدنيك في تيسير المناقشات المتقدمة وتوطيد الشراكات الفعالة في القطاعات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أننا نعمل على توسيع هذه المنصة في العام 2025، ونتطلع إلى دعم شركة BTC Inc في تقديم نسخة أكثر فاعلية وتأثير، تربط بين رواد الفكر العالميين والمنظومة التكنولوجية المتقدمة في المنطقة.

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من جانبه قال ديفيد بيلي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "BTC Inc" إن الشرق الأوسط يتحول إلى مركز ثقل لاعتماد البيتكوين وابتكار السياسات، وردود الفعل على مؤتمر العام الماضي كانت ممتازة، لذا فإننا سنعمل في نسخة عام 2025 على الاهتمام بزيادة عدد المتحدثين الخبراء، وتوسيع مساحة العرض، إضافة لعرض تجارب كبار الشخصيات والفعاليات الجانبية لمواكبة الأهمية العالمية لهذه المنطقة.

ورسخت النسخة الأولى من مؤتمر بيتكوين مينا، مكانته كأكبر تجمع للبيتكوين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ جمعت المتحدثين العالمين والمؤثرين من الجهات الحكومية ورواد الأعمال والقطاعات المالية.

وسيقدم مؤتمر بيتكوين مينا 2025 مجموعة واسعة من الميزات الجديدة المُصممة خصيصًا لرفع مستوى تجربة الحضور والعارضين والشركاء، وستوفر قاعة العرض الموسعة مساحة أكبرلاستيعاب المزيد من الشركاء والشركات الناشئة والعارضين.

وستستعرض هذه المساحات أحدث التطورات في البنية التحتية للبيتكوين والتعدين والخدمات المالية والبرمجيات، مما يخلق بيئة ديناميكية للابتكار والاكتشاف، كما سيوفر بيتكوين مينا 2025 منطقة للتفاعل خارجية، للتواصل وعرض المحتوى المباشر وتجارب الطهي والبرامج الثقافية، مما يعزز المشاركة غير الرسمية وبناء المجتمع طوال الحدث.

ولأهمية الحدث، سَيُفتتح المؤتمر في اليوم الذي يلي سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، مما يوفر للزوار العالميين فرصة لا مثيل لها لتجربة المزج بين الرياضة والتكنولوجيا والتمويل في واحدة من أكثر الوجهات إثارة في العالم، إضافة لسلسلة من الفعاليات الجانبية الراقية، كحفلات الاستقبال وورش العمل والجلسات الفرعية المجدولة مسبقاً، مما يتيح المشاركة المجدية لقطاعات نظام البيتكوين كافة.

المصدر: وام
أدنيك
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