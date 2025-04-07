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مكتب فخر الوطن: يوم الصحة العالمي مناسبة للاحتفاء بإنجازات القطاع الصحي في الإمارات

مكتب فخر الوطن: يوم الصحة العالمي مناسبة للاحتفاء بإنجازات القطاع الصحي في الإمارات
7 ابريل 2025 16:55

أكد مكتب فخر الوطن أن يوم الصحة العالمي، مناسبة للاحتفاء بإنجازات القطاع الصحي بدولة الإمارات، وللتأكيد على التزام الدولة الراسخ بصحة وسلامة شعبها، وتكريم أبطال خط الدفاع الأول الذين يمثلون الركيزة الأساسية لأمن المجتمع وصحته.

وقال مكتب فخر الوطن بهذه المناسبة إن يوم الصحة العالمي 2025 يأتي في وقت تحتفل فيه دولة الإمارات بتحقيق سلسلة من الإنجازات البارزة في مجال الرعاية الصحية، حيث أظهرت تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن مؤسسات ومنظمات دولية مرموقة أن الإمارات أحرزت تقدماً ملحوظاً في تقديم خدمات صحية بمعايير عالمية.

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وبهذه المناسبة، يشيد مكتب فخر الوطن بالجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون في قطاع الرعاية الصحية من أبطال خط الدفاع الأول الذين يواصلون أداء مهامهم بكفاءة عالية وروح إنسانية نبيلة فقد كان لهؤلاء الأبطال دور محوري في الاستجابة السريعة والفعالة لـ"كوفيد 19" أحد أخطر التحديات الصحية العالمية، وأسهمت تضحياتهم وإنجازاتهم في تحقيق هذه المكانة العالمية المتميزة لدولة الإمارات.

المصدر: وام
مكتب فخر الوطن
الصحة
يوم الصحة العالمي
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