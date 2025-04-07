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علوم الدار

انخفاض درجات الحرارة  غداً

أبوظبي
7 ابريل 2025 18:08

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئي أحياناً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصةً على المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً وقد يضطرب أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 09:17 ، والجزر الأول عند الساعة 17:00.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:44 والمد الثاني عند الساعة 07:42، والجزر الأول عند الساعة 13:09 والجزر الثاني عند الساعة 02:03.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة                                 الحرارة العظمى  الحرارة الصغرى  الرطوبة العظمى  الرطوبة الصغرى
أبوظبي                                           35              23                     60                  20
دبي                                                34              27                     60                   15
الشارقة                                          37               19                     55                  15
عجمان                                          34               25                      70                  20
أم القيوين                                      35               18                      75                  20
رأس الخيمة                                  40                18                      45                  20
الفجيرة                                       37                23                      45                  15
العـين                                        39                23                      25                  15
ليوا                                          39               22                       35                  15 
الرويس                                    33               19                        55                 20
السلع                                      40                25                        65                 45
دلـمـا                                     33               25                         70                 55
طنب الكبرى / الصغرى            33                23                         80                 55
أبو موسى                            33                  23                         80                 55 

 

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