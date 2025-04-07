جهود الإمارات محل تقدير حكومة وشعب ميانمار

في لحظات عصيبة هزت أرض ميانمار، تجلت أصالة دولة الإمارات العربية المتحدة وكرم شعبها الأصيل، فبعد أن ضرب الزلزال المدمر الدولة الآسيوية بقوة 7.7 درجة في الثامن والعشرين من مارس الماضي مخلفا وراءه دمارا هائلا وفقدا موجعا للأرواح، سارعت الإمارات لتقديم يد العون والمساعدة.

وقد عبر معالي يو كو كو هلاينغ وزير مكتب مجلس إدارة الدولة، في تصريح صحفي، عن أسمى آيات الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، قائلا "إن حكومة ميانمار وشعبها، يقدرون تقديرا عميقا تعاطف دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها وحسن النيات الذي أظهرته تجاه ميانمار في هذه الأوقات العصيبة. إن شعب ميانمار لن يمحوّ أبدا من ذاكرته هذه اللفتة الإنسانية الكريمة".

في مبادرة نبيلة تجسد قيم الإنسانية، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإرسال فريق البحث والإنقاذ الإماراتي التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة، لدعم جهود البحث والإنقاذ للمتأثرين من آثار الزلزال الذي ضرب جمهورية اتحاد ميانمار، حيث باشر الفريق فور وصوله مهامه الإنسانية والإغاثية في المناطق المتضررة.

وأشاد الوزير يو كو كو هلاينغ، بالاحترافية العالية والجهود الدؤوبة التي بذلها فريق الإنقاذ الإماراتي، مؤكدا على الأثر الإيجابي للمساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات في التخفيف من وطأة الكارثة على شعب ميانمار.