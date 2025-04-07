شراكة استراتيجية بين «إيدج» و«بريسايت»

ريو دي جانيرو (الاتحاد)

أعلنت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، توقيع الشركة التابعة لها «بيكن رد» مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «بريسايت» الإماراتية الرائدة في تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. وجرى توقيع اتفاقية الشراكة رسمياً خلال معرض «لاد» الدولي للدفاع والأمن 2025، المقام في مركز ريو سنترو للمعارض والمؤتمرات في مدينة ريو دي جانيرو.

وتهدف الاتفاقية إلى استكشاف أوجه التكامل بين قدرات «بريسايت» المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة، وحلول «بيكن رد» الأمنية التي تُركز بدورها على المهام. ومن خلال الشراكة، سيعمل الطرفان على استكشاف مشاريع مؤثرة في مجال المدن الآمنة والذكية، ومبادرات التحول الرقمي، والأنظمة الأمنية المتقدمة في الأسواق الدولية الاستراتيجية، بما في ذلك منطقة أميركا اللاتينية.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: نعمل من خلال هذه الشراكة مع «بيكن رد» على توسيع آفاق الذكاء التطبيقي لتقديم حلول آمنة واستشرافية وقابلة للتكيف، ويعكس تعاوننا التزام دولة الإمارات بالنشر المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تُسلط هذه الاتفاقية الضوء على الدور المتزايد للتكنولوجيا في تمكين المجتمعات المرنة والآمنة والمستدامة محلياً وعالمياً».

وقال موريسيو دي ألميدا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيكن رد»: «بصفتها جزءاً من مجموعة عالمية، وتمتلك محفظة متنوعة من المنتجات ذات الصلة، تتطلّع «بيكن رد» دائماً إلى توسيع نطاق قدراتها من خلال عقد شراكات جديدة، وفي أسواق جديدة، وبمنتجات فائقة الجودة. وسيسهم تعاوننا المشترك مع «بريسايت» في تمكين كلتا الشركتين من تسخير نقاط قوتهما الفريدة لإنتاج حل شامل ومتكامل يساعد الشركات في مختلف القطاعات على تعزيز عملياتها وتحسين عملية صنع القرار ودفع عجلة الابتكار».

ويتسم هذا التعاون بأهمية بالغة لدولة الإمارات، إذ يُعزز مكانتها كدولة رائدة عالمياً في اعتماد التقنيات المتقدمة لتعزيز الأمن الوطني والتنمية المجتمعية. ومن أهم فوائده تعزيز الأمن الوطني من خلال الجمع بين رؤى «بريسايت» المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبرة «بيكن رد» في مجال الأمن السيبراني، من شأن هذه الشراكة أن تُعزز قدرات الكشف عن التهديدات، وهي قدرات ضرورية لحماية البنية التحتية الوطنية.

مشاريع

سيتم تشكيل لجنة مشتركة لتحديد المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تُسخّر الذكاء الاصطناعي بهدف إدخال تحسينات قابلة للتنفيذ في البنية التحتية الحضرية مع مراعاة الأولويات العالمية.