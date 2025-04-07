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رئيس الدولة يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق

رئيس الدولة يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق
7 ابريل 2025 22:11

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، اليوم، معالي نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الشقيق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه مع معالي نيجيرفان بارزاني، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مختلف جوانب العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة وإقليم كردستان خاصة، وإمكانيات تنمية التعاون وتوسيع آفاقه بما يعود بالخير والنماء على الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار المستدامين.

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كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

كان معالي نيجيرفان بارزاني قد وصل إلى أبوظبي في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله في مطار البطين، معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
إقليم كردستان العراق
نيجيرفان بارزاني
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محمد بن زايد
زيارة عمل
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