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«الأرصاد»: انخفاض للحرارة حتى الجمعة

«الأرصاد»: انخفاض للحرارة حتى الجمعة
8 ابريل 2025 01:12

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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توقع المركز الوطني للأرصاد حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، إثر الارتفاع الملاحظ خلال الأيام الماضية، نتيجة أنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، إذ يتوقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، خاصة على السواحل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شمالاً وشرقاً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.كما يتوقع أن يكون طقس الغد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى40 كم/س، والبحر مضطرب يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان، فيما تعاود درجات الحرارة الارتفاع بدءاً من الجمعة.

المركز الوطني للأرصاد
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