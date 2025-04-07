«استشاري الشارقة» يعقد جلسته العاشرة الخميس المقبل

الشارقة (وام)

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في العاشر من أبريل الجاري، جلسته الثانية عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة بعد التصديق على مضبطة الجلسة الحادية عشرة، مناقشة المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون.