سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى ملك السويد

ستوكهولم (وام)

قدمت غسق شاهين، سفيرة الإمارات لدى مملكة السويد، أوراق اعتمادها إلى جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، خلال مراسم رسمية أقيمت في القصر الملكي في ستوكهولم.

ونقلت السفيرة تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى جلالته، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.