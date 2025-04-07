«تريندز» يبدأ جولة عالمية لتعزيز الحوار الفكري والتعاون البحثي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بدء جولة بحثية معرفية، تشمل ثلاث قارات، هي أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، مروراً بفرنسا، والولايات المتحدة، والأرجنتين.

وتهدف الجولة، التي تبدأ في التاسع من أبريل الجاري وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه، إلى تعزيز الحوار الفكري العالمي، وتبادل الرؤى العلمية حول قضايا بحثية ومعرفية في مجالات عدة، أبرزها استشراف المستقبل، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والاستدامة، بالإضافة إلى نشر قيم التعايش، ومواجهة الفكر المتطرف والعنف.

وتأتي هذه الجولة في إطار رؤية المركز الطموحة لتوسيع آفاق التعاون البحثي، وتكريس مكانته مركزاً بحثياً عالمياً رائداً.

فرنسا

يبدأ «تريندز» جولته في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل 2025، يشارك خلالها بمعرض باريس الدولي للكتاب، كما تشمل الجولة عقد ثلاث ندوات وجلسات نقاشية في قاعة الشرف الدولية بالقصر الكبير في باريس، وهي، ندوة بعنوان «فرنسا والاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .. أفكار جديدة للعلاقات الدولية في النظام العالمي المقبل»، وندوة بعنوان «جماعات الإسلام السياسي والنزعات الانفصالية في أوروبا.. التحديات وسبل المواجهة»، وحلقة نقاشية بعنوان «الشباب.. جسر للتواصل بين الثقافات».

وضمن جهوده لمواجهة أفكار وأيديولوجيات الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، يعود «تريندز» مرة أخرى إلى مجلس الشيوخ الفرنسي، لينظم تحت قبته بمشاركة نخبة من البرلمانيين والخبراء الدوليين في فرنسا وأوروبا ندوة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والإرهاب»، كما سيشارك «تريندز» في ندوة بعنوان: «مستقبل اليمن».

وعلى مستوى الشراكات البحثية، سيبحث «تريندز» آليات التعاون مع عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية الفرنسية، لاسيما في مجال مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية، ومنها: «المحفل الفرنسي الكبير، والجمعية الوطنية الفرنسية، والمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا CRIF»، ووزارة الداخلية الفرنسية، والبرلمان الفرنسي، والمعهد الفرنسي للرأي العام «IFOP».

إلى ذلك، سيشهد جناح «تريندز» في معرض باريس الدولي للكتاب توقيع إصدارات جديدة للمركز باللغتين الفرنسية والإنجليزية، من أبرزها، كتاب «تطبيق نماذج التدريب والمحاكاة في الأمن السيبراني» للدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، كما سيعلن عن إصدار النسختين العربية والإنجليزية لكتاب «أموال الإرهاب» للسيناتوره نتالي جوليه، بالإضافة إلى دراسة «نموذج الإسلام الشامل في الخطاب الديني الإرشادي» لدومينيك آفون.

الولايات المتحدة

يواصل «تريندز» عقب ذلك جولته البحثية، حيث سيحل في الولايات المتحدة الأميركية، ويبدأ بافتتاح مكتب «تريندز» الفعلي في واشنطن رسمياً، وينظم فعالية افتتاحية للمكتب حول «مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط: أثر التكنولوجيا والابتكار». كما ستشمل مهمة واشنطن زيارات بحثية معرفية لكل من البيت الأبيض، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الخارجية، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بمركز وادهوانو للذكاء الاصطناعي، كما تشمل الجولة جلسة حوارية مع جامعة جونز هوبكنز، وغيرها من المؤسسات البحثية، حيث سيتم تنظيم حلقات نقاش، وتوقيع اتفاقيات تعاون بحثي مشترك.

الأرجنتين

في المحطة الأخيرة من الجولة العالمية لـ«تريندز»، سيحل وفد المركز البحثي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث سيشارك في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب، كما سيعقد جلسات حوارية مع مسؤولين وخبراء المعهد الوطني للخدمة الخارجية، بإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الأرجنتينية، وعدد من الجهات.

بناء الجسور

قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «إن الجولة العالمية التي تشمل كلاً من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والأرجنتين، تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي، وتبادل الأفكار حول التحديات الدولية، إضافة إلى توسيع نطاق الشراكات الأكاديمية والبحثية، وتقديم رؤى علمية معمّقة، وتمكين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في الأبحاث المستقبلية، ودعم البحث العلمي كأداة لتقديم حلول مبتكرة ومستدامة. وأوضح الدكتور العلي أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات ينطلق في جولاته البحثية حول العالم من رؤية قائمة على بناء الجسور والتواصل والتعاون بين مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والعلمية».