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علوم الدار

سيف بن زايد يكرم منتسبين من «صقور الداخلية» أنقذوا حياة أشخاص إثر انقلاب سفينتهم

سيف بن زايد يكرم منتسبين من «صقور الداخلية» أنقذوا حياة أشخاص إثر انقلاب سفينتهم
7 ابريل 2025 22:16

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منتسبين من إدارة جناح الجو في الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، نظير جهودهم المتميزة، وتقديراً لشجاعتهم وتفانيهم في تأدية واجبهم الوطني والإنساني.
وسلم سموه ميداليات التميز الوظيفي للمنتسبين من طيارين وملاحين ومراقبين جويين، والذين أسهموا عبر عملية إنقاذ وبحث جوية في إنقاذ حياة (9) آسيويين تعرضوا لحادث إثر انقلاب سفينتهم بالقرب من ميناء الحمرية بالشارقة، وذلك في استجابة سريعة من الأطقم الطبية والجوية لجناح الجو، فور تلقيهم البلاغ من الجهات المعنية، حيث أظهروا كفاءة واقتداراً عبر عمليات الإنقاذ والإسناد في عملية وسط البحر، ومن خلال استخدام الطائرات الجوية.
استغرقت العملية ساعتين بين بحث وإنقاذ بعناية شديدة وكفاءة عالية وتم إنقاذ الأشخاص التسعة دون وقوع أي إصابات.

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المصدر: وام
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