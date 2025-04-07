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محمد الشرقي يلتقي الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في «بيورهيلث»

محمد الشرقي يلتقي الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في «بيورهيلث»
8 ابريل 2025 01:13

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الأولوية التي توليها حكومة الإمارات لقطاع الرعاية الصحيّة، والتطوير المستمر في منظومة عمل مؤسسات القطاع الطبي، واعتمادها أفضل الممارسات التي تخدم توّجهات الدولة في هذا المجال. جاء ذلك خلال لقاء سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة «بيورهيلث»، والفريق المرافق. ونوّه سموّه بدعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، لقطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مختلف مؤسساته في الفجيرة، وضمان مواكبته لمتطلبات التحوّل التنموي الشامل على مستوى القطاعات الحيوية كافة في الإمارة، والدولة. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور محمد عبدالله سعيد، مدير المنطقة الطبية بالفجيرة، والدكتور عارف الشحي، الرئيس التنفيذي لمستشفيات مبادرات رئيس الدولة.

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