الثلاثاء 8 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الحوقاني: ريادة إماراتية في رعاية الأمهات والمواليد

الدكتور محمد الحوقاني
8 ابريل 2025 01:12

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
مساعدات الإمارات للسودان تضامن إنساني مع الشعوب
الإمارات: نتبنى نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز واحترام سيادة الدول

أكد الدكتور محمد الحوقاني، أمين عام المعهد الوطني للتخصصات الصحية، أن دولة الإمارات رسخت على مدى العقود الماضية، مكانتها في طليعة الدول التي تولي صحة الأم والطفل اهتماماً استراتيجياً، فقد وفرت برامج توعية شاملة تُعزز من معرفة الأمهات بالحمل الآمن والرضاعة الطبيعية، بجانب تطوير بنية تحتية صحية متكاملة، ما أسهم في تراجع معدلات وفيات الأمهات والمواليد إلى مستويات تُعد من الأدنى في المنطقة. 
وأضاف في تصريح له بمناسبة يوم الصحة العالمي، أنه من أبرز مقومات هذا النجاح، تركيز دولة الإمارات على تطوير الكوادر الصحية، إذ يلعب المعهد الوطني للتخصصات الصحية دوراً محورياً في قيادة وتنظيم التدريب الطبي التخصصي في الدولة، ومنذ تأسيسه اعتمد برامج الإقامة والزمالة والامتياز، ونفّذ تقييمات معرفية وسريرية بمعايير عالمية، لتأهيل كفاءات وطنية عالية الجودة تدعم استدامة النظام الصحي.

الإمارات
الصحة
الرضاعة الطبيعية
يوم الصحة العالمي
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات للسودان تضامن إنساني مع الشعوب
الأخبار العالمية
مساعدات الإمارات للسودان تضامن إنساني مع الشعوب
8 ابريل 2025
الإمارات: نتبنى نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز واحترام سيادة الدول
الأخبار العالمية
الإمارات: نتبنى نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز واحترام سيادة الدول
8 ابريل 2025
سيارات كهربائية صينية مُعدّة للتصدير في ميناء تايكانغ بمدينة سوتشو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلوح بفرض تعريفات إضافية بنسبة 50 % على الصين
8 ابريل 2025
رئيس أوزبكستان مصافحاً علي النعيمي (وام)
الأخبار العالمية
رئيس أوزبكستان يستقبل علي النعيمي
8 ابريل 2025
فتى فلسطيني يقف قرب أنقاض منزل مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تأمر بإخلاء مناطق في غزة وتتوعد بـ«هجوم شديد»
8 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©