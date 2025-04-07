محمد الحوقاني: ريادة إماراتية في رعاية الأمهات والمواليد

دبي (وام)

أكد الدكتور محمد الحوقاني، أمين عام المعهد الوطني للتخصصات الصحية، أن دولة الإمارات رسخت على مدى العقود الماضية، مكانتها في طليعة الدول التي تولي صحة الأم والطفل اهتماماً استراتيجياً، فقد وفرت برامج توعية شاملة تُعزز من معرفة الأمهات بالحمل الآمن والرضاعة الطبيعية، بجانب تطوير بنية تحتية صحية متكاملة، ما أسهم في تراجع معدلات وفيات الأمهات والمواليد إلى مستويات تُعد من الأدنى في المنطقة.

وأضاف في تصريح له بمناسبة يوم الصحة العالمي، أنه من أبرز مقومات هذا النجاح، تركيز دولة الإمارات على تطوير الكوادر الصحية، إذ يلعب المعهد الوطني للتخصصات الصحية دوراً محورياً في قيادة وتنظيم التدريب الطبي التخصصي في الدولة، ومنذ تأسيسه اعتمد برامج الإقامة والزمالة والامتياز، ونفّذ تقييمات معرفية وسريرية بمعايير عالمية، لتأهيل كفاءات وطنية عالية الجودة تدعم استدامة النظام الصحي.