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«الوطني للتأهيل»: تأكيد دور المجتمع في تعزيز الصحة

يوسف الذيب الكتبي
8 ابريل 2025 01:13

أبوظبي(الاتحاد)

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أكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أن التقدم الحقيقي في مجال الصحة العامة، ينبع من قوة تماسك وترابط المجتمع.
وقال الكتبي، في تصريح له بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف 7 أبريل من كل عام: «عندما نبني بيئات داعمة للتعاون، يقوم فيها الأفراد بواجبهم تجاه بعضهم بعضاً، يصبح تعزيز الصحة مسؤولية مشتركة وليس مجرد دور فردي».
وأوضح أن المركز الوطني للتأهيل يؤمن أن التعافي لا يقتصر على العلاج فحسب، بل يشمل استعادة الروح المعنوية، والعودة إلى الحياة الطبيعية، والمساهمة في تعزيز الروابط الاجتماعية التي تشكل ركائز أساسية في مواجهة التحديات.
وأكد يوسف الكتبي الالتزام في ظل الاحتفاء بيوم الصحة العالمي خلال «عام المجتمع» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق مبادرات صحية شاملة قائمة على أسس علمية، تهدف إلى تمكين الأفراد، وتعزيز دور الأسر، وتقوية النسيج الاجتماعي؛ مشيراً إلى أن المجتمع الأكثر صحة هو الأكثر ترابطاً وتسامحاً وقوة، وهذه هي الركيزة الحقيقية للتقدم والتنمية المستدامة.

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