الثلاثاء 8 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية أذربيجان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزير خارجية أذربيجان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
7 ابريل 2025 23:22

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان الصديقة.

جرى خلال اللقاء، بحث مسارات التعاون وسبل تطويرها في المجالات كافة ومنها التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم رؤيتهما لتحقيق التنمية المستدامة.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية قبرص
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي

ورحب سموه بزيارة معالي جيهون بيراموف، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان ترتبطان بعلاقات متطورة ومتنامية وهناك حرص مشترك على تعزيزها في المجالات كافة بما يعود بالخير والازدهار على شعبي البلدين الصديقين.
كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي جيهون بيراموف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد سموه بإعلان جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا إنجازهما مفاوضات السلام بينهما، مؤكداً أهمية هذه الخطوة التاريخية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعبي البلدين وفي منطقة القوقاز.
حضر اللقاء معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
وزير خارجية
أذربيجان
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: لا نفكر في تعليق الرسوم الجمركية
8 ابريل 2025
«سوبر غرب آسيا للسلة» بين شباب الأهلي والاتحاد السعودي
الرياضة
«سوبر غرب آسيا للسلة» بين شباب الأهلي والاتحاد السعودي
8 ابريل 2025
عبدالله آل حامد يبحث مع قادة الإعلام والترفيه والسينما في لوس أنجلوس تعزيز التعاون والاستثمار في الإمارات
علوم الدار
عبدالله آل حامد يبحث مع قادة الإعلام والترفيه والسينما في لوس أنجلوس تعزيز التعاون والاستثمار في الإمارات
8 ابريل 2025
«أبيض الناشئين» يُنعش آمال التأهل إلى «المونديال» بـ «ثنائية» أمام أستراليا
الرياضة
«أبيض الناشئين» يُنعش آمال التأهل إلى «المونديال» بـ «ثنائية» أمام أستراليا
اليوم 23:40
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
لأول مرة.. زيلينسكي يقر بوجود قوات أوكرانية في بيلغورود الروسية
اليوم 23:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©