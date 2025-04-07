بدء اجتماعات ملتقى سكرتارية أمانات الشبكة الدولية لـ «فاتف» بأبوظبي

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس في العاصمة أبوظبي اجتماعات ملتقى سكرتارية أمانات الشبكة الدولية التابعة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، التي تنظمها الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويُعد هذا الملتقى الأول من نوعه على مستوى العالم، ويجمع كبار المسؤولين من الشبكات الإقليمية التسع وسكرتارية مجموعة البنك الدولي في خلوة استثنائية لمدة ثلاثة أيام، يتناول فيها الخبراء المشاريع المشتركة بين أمانات الشبكة الدولية، مثل دراسات الأنماط، تقييمات المخاطر، وبرامج التدريب.

يُعقد الملتقى بدعم من الرئاسة المكسيكية الحالية لمجموعة العمل المالي التي تهدف إلى تعزيز دور الهيئات الإقليمية في صياغة السياسات العالمية، وتعزيز التماسك والتكامل داخل شبكاتها العالمية.

يأتي الحدث في إطار التزام دولة الإمارات الراسخ، ودورها المحوري في تعزيز الأمن المالي العالمي، وتطوير آليات التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية.