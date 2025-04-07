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علوم الدار

انطلاق «دبي ديرما» 14 أبريل الجاري

انطلاق «دبي ديرما» 14 أبريل الجاري
8 ابريل 2025 01:22

دبي (وام)

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تنطلق فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2025»، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعد الحدث الأكبر والأبرز عالمياً في مجال طب الأمراض الجلدية.
ومن المتوقع أن يستقطب الحدث، الذي يقام هذا العام تحت شعار «نرسم مستقبل علم الأمراض الجلدية والتجميل»، أكثر من 25 ألف زائر من 114 دولة، يشاركون في فعاليات علمية متخصصة، ويستكشفون فرص التعاون والاستثمار في قطاع طب الأمراض الجلدية.
وتشهد دورة هذا العام من «دبي ديرما 2025» مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين ضمن 170 جلسة علمية، تتضمن تقديم 502 محاضرة متخصصة، بالإضافة إلى 30 ملصقاً علمياً، تستعرض أحدث البحوث والتطورات العلمية من مختلف أنحاء العالم.
ويضم المعرض المصاحب للمؤتمر أكثر من 1875 علامة تجارية دولية، تمثلها أكثر من 500 شركة إقليمية وعالمية، إلى جانب أجنحة مخصصة للمشاركات من دول كوريا الجنوبية، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا.
ويشمل المؤتمر برنامجاً علمياً متكاملاً من المحاضرات وورش العمل، ويضم البرنامج مجموعة واسعة من المحاور العلمية.
وقال الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس «دبي ديرما»، إن هذا الحدث شهد تطوراً مستمراً جعله من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجالي طب الأمراض الجلدية وعلاجات الليزر، لافتاً إلى أن «دبي ديرما» يوفر منصة رائدة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون.
حجم السوق العالمي
يقدر حجم السوق العالمي للأجهزة المستخدمة في طب الأمراض الجلدية لعام 2024 بنحو 16.10 مليار دولار أميركي، حيث سجل ارتفاعاً في عام 2025 بلغ 17.31 مليار دولار، وسط توقّعات بتجاوزه 33.19 مليار دولار بحلول عام 2034، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.50% خلال الفترة بين عامي 2024 و2034.
وفي السياق ذاته، يقدر حجم السوق العالمي لقطاع طب الأمراض الجلدية لعام 2024 بنحو 1.70 مليار دولار أميركي، والذي سجل ارتفاعاً في 2025 وصل إلى 1.82 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 3.59 مليار دولار بحلول عام 2.

مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر
دبي
الإمارات ديرما
الأمراض الجلدية
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