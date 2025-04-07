الثلاثاء 8 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير العدل يحضر حفل سفارة كوسوفو بمناسبة اليوم الوطني

عبدالله النعيمي في صورة جماعية خلال حفل الاستقبال بحضور علي الهاشمي وسفير كوسوفو (وام)
8 ابريل 2025 01:22

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
وزير العدل: مواصلة نهج البذل والعطاء

حضر معالى عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه جابر حميتي، سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وحضر الحفل، الذي أقيم في فندق راديسون بلو في أبوظبي، عمر راشد النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وأبناء الجالية الكوسوفية المقيمة بالدولة.
ونوّه سفير جمهورية كوسوفو لدى الدولة، في كلمة له بهذه المناسبة، بقوة العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، مؤكداً حرص قيادتي البلدين على تعزيز علاقات الشراكة، وانطلاقها إلى آفاق أرحب في مجالات الاستثمار والأنشطة المتعلقة بالطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، واستكشاف فرص التعاون في المجالات والقطاعات الأخرى.

وزير العدل
كوسوفو
عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات للسودان تضامن إنساني مع الشعوب
الأخبار العالمية
مساعدات الإمارات للسودان تضامن إنساني مع الشعوب
8 ابريل 2025
الإمارات: نتبنى نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز واحترام سيادة الدول
الأخبار العالمية
الإمارات: نتبنى نهجاً سياسياً قائماً على عدم الانحياز واحترام سيادة الدول
8 ابريل 2025
سيارات كهربائية صينية مُعدّة للتصدير في ميناء تايكانغ بمدينة سوتشو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يلوح بفرض تعريفات إضافية بنسبة 50 % على الصين
8 ابريل 2025
رئيس أوزبكستان مصافحاً علي النعيمي (وام)
الأخبار العالمية
رئيس أوزبكستان يستقبل علي النعيمي
8 ابريل 2025
فتى فلسطيني يقف قرب أنقاض منزل مدمر في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تأمر بإخلاء مناطق في غزة وتتوعد بـ«هجوم شديد»
8 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©