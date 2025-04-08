ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الثلاثاء.



وأوضح "المركز" في منشور على منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 15 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 15 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 15°C in Raknah (Al Ain) at 06:15 UAE Local time. pic.twitter.com/pnVEzsinjM — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) April 8, 2025