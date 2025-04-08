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علوم الدار

ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة على الدولة

ركنة العين تسجل أقل درجة حرارة على الدولة
8 ابريل 2025 08:38

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الثلاثاء. 

وأوضح "المركز" في منشور على منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 15 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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