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علوم الدار

مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم الأول من القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025

مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم الأول من القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025
8 ابريل 2025 10:10

انطلقت، اليوم، فعاليات القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، التي تعقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وتستمر على مدار يومين في مركز أدنيك أبوظبي.

وتشهد القمة، التي تعقد تحت شعار "معاً نحو بناء مرونة عالمية"، مشاركة دولية واسعة لنخبة من القادة والخبراء وصناع القرار في هذا الحدث العالمي البارز الذي تنظمه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

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وينظم ضمن أعمال القمة معرضان رئيسيان هما، "معرض تقنيات إدارة الأزمات" الذي يسلط الضوء على أحدث الابتكارات التكنولوجية في إدارة الطوارئ، و"معرض جاهزية الأجيال" ، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي حول الاستعداد للكوارث، وذلك ضمن إطار الجهود الوطنية لتعزيز الجاهزية المجتمعية والاستجابة الفعالة لمختلف التحديات المستقبلية.

المصدر: وام
القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات
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