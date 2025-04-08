طحنون بن زايد: الإمارات رائدة عالمياً في مجال الاستجابة الفعالة للطوارئ

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن دولة الإمارات،أصبحت اليوم رائدة عالمياً في مجال الاستجابة الفعالة للطوارئ والأزمات بفضل بنيتها التحتية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"مع انطلاق القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات نؤكد أهمية تبني التقنيات المبتكرة والحلول التكنولوجية الذكية وأنظمة الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تحسين الاستجابة للأزمات وتطوير منظومة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية المحتملة".

وأضاف سموه:"دولة الإمارات اليوم رائدة عالمياً في مجال الاستجابة الفعالة للطوارئ والأزمات بفضل بنيتها التحتية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة".