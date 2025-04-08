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حمدان بن محمد يصل نيودلهي في بداية زيارته الرسمية إلى الهند

حمدان بن محمد يصل نيودلهي في بداية زيارته الرسمية إلى الهند
8 ابريل 2025 11:34

وصل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، صباح اليوم "الثلاثاء" إلى العاصمة نيودلهي في مستهل الزيارة الرسمية الأولى لسموّه إلى الهند.

وكان في استقبال سموّه في مطار أنديرا غاندي الدولي، معالي سوريش غوبي، وزير البترول والغاز الطبيعي والسياحة في الهند، الذي رحّب بسموّه والوفد المرافق.

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وخلال الاستقبال، عُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، عقب ذلك استعرض سموّ ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ثُلة من حرس الشرف الذين اصطفوا لتحية سموه.


ويلتقي سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، وعدداً من كبار المسؤولين، حيث سيتم بحث العلاقات الثنائية، وأهم المستجدات في الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، ومستقبل التعاون ضمن مختلف القطاعات الاستراتيجية الداعمة للتنمية المستدامة في البلدين، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. 

المصدر: وام
حمدان بن محمد
الإمارات
الهند
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