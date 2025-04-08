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علوم الدار

الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لـ "شيربا" مجموعة الـ 20

الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني لـ "شيربا" مجموعة الـ 20
8 ابريل 2025 11:42

شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي أحمد الصايغ وزير دولة و"الشيربا" الإماراتي لمجموعة العشرين، ومحش الهاملي سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا ونائب "الشيربا" الإماراتي، في الاجتماع الثاني لـ"شيربا" مجموعة العشرين، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي يومي 3 و4 أبريل 2025.

وجمع الاجتماع ممثلي الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الدولية، بهدف استعراض التقدم المحرز في مجموعات وفرق العمل التابعة لمجموعة العشرين، ولمناقشة خطة العمل خلال رئاسة جنوب أفريقيا للمجموعة للعام الجاري.واستعرضت دولة الإمارات مشاركتها الفاعلة في مجموعات وفرق العمل والتي تغطي مجالات متعددة من بينها: مكافحة الفساد، والثقافة، والتعليم، والتنمية، وتمكين المرأة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتوظيف، والحد من مخاطر الكوارث، والمناخ والاستدامة البيئية.

كما جددت تأكيدها على دعم جهود رئاسة جنوب أفريقيا والتزامها بالتعاون متعدد الأطراف من خلال منصة مجموعة العشرين.

وتحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، دعت جنوب أفريقيا دولة الإمارات للمشاركة في أعمال مجموعة العشرين لعام 2025 كدولة ضيف.

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وتمثل هذه الدعوة المشاركة السادسة للدولة في مسار المجموعة والرابعة على التوالي بعد مشاركاتها السابقة في البرازيل عام 2024، والهند عام 2023، وإندونيسيا عام 2022، والمملكة العربية السعودية عام 2020، وفرنسا عام 2011.

وتُعد مجموعة العشرين، التي تأسست في عام 1999، منتدى رئيسياً للتعاون الاقتصادي الدولي، حيث تجمع بين أكبر الاقتصادات في العالم لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز النمو الشامل.

المصدر: وام
مجموعة العشرين
الإمارات
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