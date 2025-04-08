أكاديمية ربدان تدمج تقنيات الواقع الافتراضي في برامجها الأكاديمية

بدأت أكاديمية ربدان رسمياً في دمج تقنيات الواقع الافتراضي المتقدِّمة في مناهجها الدراسية، في مبادرة تهدف إلى تعزيز بيئة تعليمية تفاعلية تُواكِب التطوُّرات التكنولوجية ومتطلبات العصر الرقمي.

وفي إطار المرحلة الأولى من هذا المشروع، بدأت الأكاديمية في توظيف تقنيات الواقع الافتراضي ضمن مساقات التحقيق في مسرح الجريمة، وذلك في برنامج بكالوريوس العلوم في الشرطة والأمن. ويُتيح هذا التطوُّر للطلبة الانخراط في سيناريوهات محاكاة دقيقة تحاكي أنواع مسارح الجريمة المختلفة، ما يعزِّز مهاراتهم التحقيقية والعملية، ويُمَكِّنُهم من إدارة مسرح الجريمة وفق أعلى المعايير العالمية.

ويمتد البرنامج التجريبي للمرحلة الأولى على مدى ثمانية أسابيع مكثَّفة، تحت إشراف نخبة من الخبراء الشرطيين والأمنيين الدوليين، ويشمل مزيجاً متكاملاً من المساقات النظرية والتطبيقية، إلى جانب سيناريوهات المحاكاة الافتراضية التي تُثري العملية التعليمية. ويخضع المشاركون إلى تقييم دقيق وتحليل شامل لجميع إجراءاتهم، ما يُمكِّنهم من تحسين أدائهم والارتقاء بقدراتهم العملية.

وأكَّد سعادة جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان أنَّ تبنِّي الأكاديمية لتقنية الواقع الافتراضي يأتي تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027.

وقال مورس: «تمثِّل المحاكاة الافتراضية نقلة نوعية في مجال التعليم، تُسرِّع من تطوُّر الطلبة وتعزِّز من كفاءتهم التشغيلية بعد التخرُّج، حيث تحرص أكاديمية ربدان على تبنّي التطوُّرات الرائدة عالمياً في مجال التعليم، ما يضمن لخريجينا الحفاظ على سمعتهم المتميِّزة عالمياً».

وشدَّد مورس على الدور الريادي الذي تؤدّيه الأكاديمية في مجال التعليم المزدوج، من خلال المزج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي منذ تأسيسها.

وأضاف: «نحن من أوائل مؤسَّسات التعليم العالي في دولة الإمارات التي دمجت التعلم النظري بالتطبيق العملي. ويعزِّز استثمارنا المستمر في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة التزامنا الدائم بالتميُّز».

وفي إطار رؤيتها المستقبلية المبتكرة، استطاعت أكاديمية ربدان تحقيق أحد أعلى معدلات توظيف الخريجين على مستوى العالم، ما يعكس التزامها الراسخ بتوفير تعليم عالي الجودة، يجمع بين الجانب العلمي والتدريب العملي الذي يلبّي احتياجات سوق العمل المتطوِّر.

ويُتوقَّع أن يُسهم توظيف تقنيات الواقع الافتراضي في أكاديمية ربدان في ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع بين الطلبة، وخلق بيئة تعليمية متطوِّرة ذات معايير عالمية، فضلاً عن تمكين الطلبة من مواجهة التحديات الناشئة في مجالات السلامة والأمن والدفاع وإدارة الطوارئ والأزمات.

وتبدأ الأكاديمية بتطبيق تقنيات المحاكاة الافتراضية في برنامج الشرطة والأمن، على أن توسِّع نطاق استخدامها تدريجياً لتشمل برامج التحليل الاستخباري، والقيادة الشرطية والأمنية، وهندسة النُّظم المتخصِّصة في الدفاع، وإدارة استمرارية الأعمال، والأمن الوطني، والإدارة المتكاملة للطوارئ، والدفاع والأمن، ومسرح الجريمة.