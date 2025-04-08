حمدان بن محمد يلتقي رئيس وزراء الهند في نيودلهي

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، صباح اليوم "الثلاثاء" في العاصمة نيودلهي في مستهل الزيارة الرسمية، التي يقوم بها سموه إلى الهند.

وقال سموه عبر منصة إكس:"سعدت بلقاء دولة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، اليوم في نيودلهي".

وأضاف سموه:"أكدت مناقشاتنا متانة العلاقات بين الإمارات والهند.. علاقات بُنيت على الثقة، وشكلها التاريخ، وتقودها رؤيتنا المشتركة لمستقبل مليء بالفرص والابتكار والازدهار المستدام".