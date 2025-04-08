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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
8 ابريل 2025 17:28

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية.
وأوضح المركز في بيانه اليوم حول حالة الطقس ، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً،و حركتها شمالية غربية- جنوبية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف بعد الظهر، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:40 والجزر الأول عند الساعة 17:38 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:42 والمد الثاني عند الساعة 20:15 والجزر الأول عند الساعة 13:58 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.

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