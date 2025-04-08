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علوم الدار

طرق دبي تنتهي من تركيب ألواح طاقة شمسية في 22 موقعاً ومرفقاً

طرق دبي تنتهي من تركيب ألواح طاقة شمسية في 22 موقعاً ومرفقاً
8 ابريل 2025 18:23

أنجزت «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في 22 مبنى ومرفقاً تابعاً لها، ضمن خططها لتعزيز الاستدامة البيئية والتحول نحو الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، واستراتيجية الهيئة ذات الانبعاثات الصفرية في عام 2050.
وأوضحت شيخة أحمد الشيخ، مدير إدارة المرافق والمنشآت في الهيئة، أن المشروع سيسهم في إنتاج نحو 32 مليون كيلوواط ساعة سنوياً، ما يؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 10 آلاف طن سنوياً، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي دعماً لرؤية دبي في خفض البصمة الكربونية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن المواقع شملت 16 منشأة تابعة للهيئة، منها محطات إيواء الحافلات في القوز والخوانيج والروية، ومحطات الركاب في السطوة وعود ميثاء، وورش الصيانة في المحيصنة، ومحطات إيواء المترو، موضحة أنه تم الالتزام بمعايير هيئة كهرباء ومياه دبي في تركيب الألواح، مع مراقبة أداء التشغيل عبر نظام «شمس دبي» لقياس الإنتاج الحي للطاقة.

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