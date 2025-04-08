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علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس أرمينيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس أرمينيا يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين
8 ابريل 2025 20:07

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفخامة فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا اليوم..مختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة الاقتصادية والاستثمارية التي تخدم أولويات التنمية في دولة الإمارات وأرمينيا وتعزز مصالحهما المشتركة.
ورحب سموه خلال اللقاء ـ الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي ـ برئيس أرمينيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة متمنياً لبلده وشعبه دوام الاستقرار والازدهار.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق عن تطلعه إلى أن يسهم إعلان جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان مؤخراً إنجازهما مفاوضات السلام بينهما في ترسخ الاستقرار والأمن وتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما وشعوب منطقة القوقاز عامة.. مؤكداً سموه نهج دولة الإمارات الأصيل تجاه دعم كل ما يعزز الأمن والسلام في المنطقة والعالم من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية.
من جانبه أعرب فخامة رئيس أرمينيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه المتواصل علاقات التعاون البناء بين البلدين والارتقاء بها بما يحقق مصالحهما المشتركة.. مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات التي تشهد تطوراً مستمراً في جميع المجالات.
حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف.

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