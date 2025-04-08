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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشحي والصيعري في رأس الخيمة

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشحي والصيعري في رأس الخيمة
8 ابريل 2025 20:42

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد طالب محمد المحروق الشحي ، بمناسبة زفاف نجله "عبدالله" إلى كريمة السيد عبدالله محمد جمعان الصيعري.
وأقيم الحفل في قاعة شمل في رأس الخيمة، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضًا من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.

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