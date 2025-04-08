الأربعاء 9 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شاشات ذكية رقمية في مساجد دبي

خطة رقمية شاملة لمواءمة مستهدفات خطة دبي 2040 (من المصدر)
9 ابريل 2025 01:44

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مسؤولون: «منتدى دبي - الهند للأعمال» منصة للفرص الاستثمارية
مكتوم بن محمد: التعاون مع الشركات العالمية يدعم الاقتصاد المستدام

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بدء تشغيل شاشات ذكية رقمية في مساجد إمارة دبي، لتوفير قناة تفاعلية مباشرة تم ربطها مع منصة مركز عمليات المساجد وتطبيق دلوك لمواقيت الصلاة، بما يسهم في تحسين التجربة الدينية والتعليمية للجميع.
وأوضح المهندس علي الحليان، مدير إدارة الهندسة ورعاية المساجد، أن الشاشات الذكية ستعمل كحلقة وصل تفاعلية ومعرفية لرواد المساجد، ستساهم في الوصول إلى محتوى متنوع، بما في ذلك مواقيت الصلاة وخطب الجمعة والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأذكار، بالإضافة إلى رسائل التوعية والمحاضرات والفعاليات الدينية، وعرض إعلانات وإشعارات محدثة تتعلق بمواعيد الصلاة، خطب الجمعة، وتسهيل الوصول للمحاضرات والفعاليات المجتمعية الأخرى، التي تهم المجتمع المحلي، وسيتم بث الأدعية والأذكار ما بعد الصلاة، والخدمات الأخرى ذات العلاقة برواد المساجد.
وأضاف الحليان، أن المشروع جاء ضمن خطة رقمية شاملة لمواءمة مستهدفات خطة دبي 2040، وذلك من خلال تبني تقنيات حديثة لتحقيق الاستدامة، وتحسين البنية التحتية الرقمية للمساجد، بما يتوافق مع احتياجات المجتمع.
الوعي الديني
يُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الوعي الديني والاجتماعي لرواد المساجد، لتكون منصة تفاعلية لتحسين التواصل بين المجتمع والإدارة، ويجعلها خطوة محورية نحو تحقيق تجربة دينية مجتمعية متكاملة في المساجد.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
المساجد
الاستدامة
آخر الأخبار
الإمارات تجدد التزامها بالتعاون متعدد الأطراف
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد التزامها بالتعاون متعدد الأطراف
9 ابريل 2025
شخبوط بن نهيان خلال مشاركته في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان في باريس أبريل الماضي
الأخبار العالمية
الإمارات صوت الحكمة دعماً للشعب السوداني
9 ابريل 2025
الرئيسان المصري والفرنسي يزوران جناحاً طبياً للمرضى الفلسطينيين في مستشفى العريش (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السيسي وماكرون: ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة
9 ابريل 2025
قوات حفظ سلام أممية أمام مبانٍ مدمرة في قرية كفركلا جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«يونيفيل»: وقف إطلاق النار في لبنان يتطلب مساراً سياسياً
9 ابريل 2025
«الشُعبة البرلمانية»: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا ازدهار الأمم
الأخبار العالمية
«الشُعبة البرلمانية»: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا ازدهار الأمم
9 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©