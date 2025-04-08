29550 مكالمة واردة لمركز اتصال «الشارقة الخيرية»

الشارقة (الاتحاد)

تواصل جمعية الشارقة الخيرية تعزيز قنوات تواصلها المباشر مع الجمهور، من خلال مركز الاتصال الخاص بها، الذي يمثل حلقة الوصل الحيوية بين الجمعية والمجتمع، ويأتي الرقم المجاني 80014 كأحد أبرز أدوات التفاعل اليومي مع المتبرعين وطالبي المساعدات، بما يضمن سهولة الوصول، وسرعة الاستجابة، وجودة الخدمة.

وكشف عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عن أن مركز الاتصال استقبل خلال الربع الأول من العام الجاري 29.550 مكالمة واردة من المتبرعين والمراجعين المسجلين في قاعدة بيانات إدارة المساعدات الداخلية، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس مستوى الثقة العالية، التي يتمتع بها المركز، وأهمية دوره في منظومة العمل الخيري المتكاملة.

وقال: إن مركز الاتصال نافذتنا اليومية على احتياجات الناس، وخط الدفاع الأول في الاستجابة السريعة لكل من يطلب الدعم أو يسعى إلى المساهمة في الخير، الرقم المجاني 80014 أصبح منصة متكاملة تقدم خدمات إنسانية فعّالة وسريعة، دون الحاجة لزيارة مقرات الجمعية، ما يعزّز من مرونة الخدمة واتساع نطاقها.

وأوضح أن المكالمات التي وردت، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، شملت استفسارات حول سبل التبرع، ومتابعة الحالات القائمة، والاستعلام عن المستندات المطلوبة لتقديم طلبات الدعم، إلى جانب استقبال الشكاوى والمقترحات. وقد تم التعامل مع هذه المكالمات، من خلال فريق مدرّب ومؤهل يجيد التحدث بالعربية والإنجليزية والأوردو، لضمان التواصل الفعّال مع شرائح المجتمع كافة.

وأضاف: نحن نعتبر مركز الاتصال أحد الأعمدة الأساسية في تطوير تجربة المتعامل، وهو يواكب أهداف الجمعية في تسريع وتيرة الاستجابة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والاحترافية. كما أنه مرتبط إلكترونياً بقاعدة بيانات إدارة المساعدات الداخلية، مما يتيح متابعة دقيقة للحالات، ويُسهّل على المستفيدين الحصول على الخدمة المطلوبة في وقت قصير.