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علوم الدار

«الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك» تبحث التعاون مع «ناسا»

«الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك» تبحث التعاون مع «ناسا»
9 ابريل 2025 01:45

الشارقة (وام) 

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بحثت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك سبل التعاون مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» في مجالات البحث العلمي، والتقدم التكنولوجي، وتبادل الخبرات الأكاديمية، ويشمل التعاون التبادل الطلابي وتدريب الطلبة، مما يسهم في تطوير الكفاءات العلمية على الصعيدين المحلي والدولي، فيما تم عرض مشاريع الأكاديمية المستقبلية، وبرامج التدريب. وأكد الدكتور يوسف الحايك، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أهمية هذا التعاون في تعزيز الجهود التعليمية والبحثية.
من جانبه، أوضح الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي، أن التعاون سيسهم في دعم برامج البحث العلمي المتقدمة وتعزيز مكانة الجامعة عالمياً. 

أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك
الشارقة
وكالة الفضاء الأميركية
ناسا
البحث العلمي
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