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علوم الدار

جامعة عجمان: بيئة تعليمية تجمع بين التميز والانفتاح

جامعة عجمان: بيئة تعليمية تجمع بين التميز والانفتاح
9 ابريل 2025 01:45

عجمان (وام) 

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فتحت جامعة عجمان باب القبول للفصل الدراسي الخريفي 2025 - 2026، لجميع برامجها الأكاديمية، داعية الطلبة من داخل الدولة وخارجها إلى الانضمام إلى بيئة تعليمية رائدة، تجمع بين التميّز الأكاديمي والانفتاح الثقافي، وتعزّز فرص النجاح في المستقبل المهني. وخلال فترة التسجيل الحالية، تستقبل الجامعة طلبات القبول عبر كلياتها التسع، والتي تطرح أكثر من 39 برنامجاً أكاديمياً معتمداً، تشمل برامج في البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وتغطي مجالات حيوية ومتنوعة. وأطلقت الجامعة هذا العام برامج مبتكرة في تخصّصات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يعكس التزامها بمواكبة احتياجات سوق العمل، وتمكين الطلبة من اكتساب المعرفة والمهارات المطلوبة في الاقتصاد الرقمي.
وتتيح فترة القبول المبكر حزمة من المنح الدراسية الحصرية على برامج البكالوريوس المختارة للطلبة المتقدّمين، مع إمكانية تقديم الطلب إلكترونياً عبر الرابط:
 ajman.ac.ae/apply، أو من خلال زيارة مقر الجامعة.

جامعة عجمان
عجمان
الذكاء الاصطناعي
الأمن السيبراني
الاقتصاد الرقمي
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