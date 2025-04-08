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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل رئيس مؤسسة خيرية

رئيس الدولة يستقبل رئيس مؤسسة خيرية
8 ابريل 2025 21:47

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، الدكتور حسين برهان الدين، رئيس مؤسسة «سيفي برهاني» الخيرية والوفد المرافق.
  وتبادل سموه مع الوفد - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي - الأحاديث المتعلقة بالعمل الإنساني والخيري، وأهمية ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، وتعزيز ثقافة التواصل والتعاون والتضامن بين مختلف الشعوب.
وأشاد الدكتور حسين برهان الدين بالاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بالجوانب الإنسانية والخيرية ونهج صاحب السمو رئيس الدولة الإنساني الذي يستهدف تقديم الدعم وبناء الإنسان، وتمكينه في مختلف مناطق العالم.

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