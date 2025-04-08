51 فائزاً بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للتّعليم الخاص، أسماء الفائزين بجائزة الشارقة للتّفوق والتّميّز التّربويّ للدّورة الـ30، والتي شهدت إقبالاً متميزاً، وتنافساً قويّاً بين المشاركين، حيث بلغ عدد المشاركات 1460 مشاركة، واستحق 51 متميزاً الفوز بهذه الجائزة الرائدة، التي جاءت في فئتين رئيسيتين: فئة الأفراد المتميزين وفئة المؤسسات المتميزة.

وقد فاز في فئة الأفراد المتميزين 37 طالباً لفئة الطالب المتميز، وطالبٌ واحدٌ في فئة الطالب المتميز من الفئات الخاصّة بإجماليّ 38 طالباً، واستحق ثلاثة معلمين الفوز بجائزة المعلم المتميّز، وجاء فوز قائد واحد لفئة القائد التّربويّ المتميّز، وفي فئة الوظائف الداعمة المتميزة، فاز متميزان اثنان بهذه الفئة، واستحق ثلاثة من أولياء الأمور لقب ولي الأمر المتميّز، أمّا في فئة المؤسسات المتميزة فكانت من نصيب حضانة واحدة وثلاث مدارس متميزة.

وتقدمت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم، بالشّكر الجزيل لراعي هذه الجائزة وداعم مسيرتها صاحب السّمو الشّيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيدة بتكاتف جهود لجان التّحكيم وفريق عمل الجائزة الذين حرصوا على إرساء ثقافة التّميّز والإبداع والابتكار وتمكين المشاركين منها، مهنئة الفائزين بالجائزة في الدّورة 30، الذين أثبتوا جدارتهم في مسيرة التميّز والإبداع، فاستحقوا الاحتفاء والإشادة والتّكريم، آملين أن يكونوا القدوة المثلى في السّعي للتميّز، ومواصلة هذا المشوار والمساهمة في نشر ثقافة التّميّز في مجتمعاتهم التّربويّة والمجتمعيّة.

وعبّر علي الحوسني، مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن شكره وتقديره لكل أعضاء فريق عمل الجائزة على جهودهم المخلصة في إنجاح الدورة الثلاثين، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات يعكس التزام الهيئة برؤية استراتيجية تسعى إلى الارتقاء بجودة التعليم، وترسيخ مفاهيم التميز والابتكار، وتعزيز التنافسية الإيجابية في الميدان التعليمي.

وأكدت علياء الحوسني، مدير جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، حرص الجائزة في كلّ دورة على دعم المتميزين، وتعزيز مشاركاتهم وتجويدها، وتحديث معايير التقييم، والالتزام بالشفافية والموضوعية والنزاهة، مما يسهم بشكل ملحوظ في فهم المشاركين الواعي لمعايير وشروط الجائزة، وتقديم مشاركات ذات جودة عالية، وأشارت إلى قلة عدد المستبعدين في مرحلة الفرز الأوليّ، وأن ذلك يشكّل نقطة تميز تعكس نجاح الجائزة في نشر ثقافة التميّز وفق المعايير التي تتبناها وتسعى لتحقيقها.