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مسؤولون: «منتدى دبي - الهند للأعمال» منصة للفرص الاستثمارية

مسؤولون: «منتدى دبي - الهند للأعمال» منصة للفرص الاستثمارية
9 ابريل 2025 01:45

مومباي (وام)

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أكد مسؤولون مشاركون في منتدى دبي - الهند للأعمال، الذي نظمته غرف دبي في مدينة مومباي، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دبي والهند، مشيرين إلى أن المنتدى يشكّل منصة استراتيجية لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة، لاسيما في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، والاقتصاد الرقمي.
واستعرض سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، المقومات التنافسية التي يتمتع بها اقتصاد دبي وتنوع القطاعات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، بما يشمل القطاع الصناعي والخدمات المالية والعقارات، مما يسهم في تعزيز مرونة واستدامة النمو الاقتصادي. ولفت الشامسي إلى أن دبي تواصل تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مدعومة بشراكاتها الاستراتيجية وبنيتها التحتية المتقدمة، ومبادراتها الرائدة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا، واللوجستيات، ما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين ورواد الأعمال العالميين.
كما شدد حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، أهمية المنتدى لقطاع الطيران، لاسيما في ظل النمو المتسارع الذي تشهده الشركة. وأوضح أن «فلاي دبي» بدأت عملياتها إلى الهند بثلاث رحلات أسبوعية، وتُسيّر اليوم 30 رحلة أسبوعياً إلى عدد مدن هندية.
ومن جانبه، أشاد عبدالله يعقوب الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات في المجمعات والمناطق الحرة بـ«دي بي ورلد - دول مجلس التعاون الخليجي»، بالدور المحوري لغرفة دبي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، مثمناً تنظيمها للفعاليات التي تجمع الفاعلين في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية.

دبي
الهند
التجارة
الإمارات
مومباي
غرف دبي
الاقتصاد الرقمي
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