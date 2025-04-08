محمد الشرقي: تطوير المشاريع المجتمعية والتنمويّة

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، التزام حكومة الفجيرة بتطوير المشاريع المجتمعية والتنمويّة، وتطبيق أفضل المعايير التي ترتقي بخدماتها وأهدافها، وتسهم في تحقيق رؤية الإمارة نحو مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً. جاء ذلك خلال ترؤس سموه، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة للعام 2025.

وأشار سموه، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمواصلة تطوير المشاريع المجتمعية في مناطق الإمارة كافة، وتحسين جودة خدماتها، بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين.

واطّلع سموه، خلال الاجتماع، على الميزانية العامة للمؤسسة للعام 2025، وما تم إنجازه في مجال الخدمات الإسكانية خلال عام 2024، كما جرى استعراض المشاريع المجتمعية ومستوى إنجازها في مختلف مناطق إمارة الفجيرة. ووجّه سموه، بالاستمرار في تقديم الخدمات لمستفيديها، وفق معايير تلتزم مستويات عالية من الكفاءة. حضر الاجتماع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.