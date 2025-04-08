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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يناقش أداء الدوائر الحكومية في الإمارة

عبدالله بن سالم القاسمي مترئساً اجتماع المجلس التنفيذي (وام)
9 ابريل 2025 01:45

الشارقة (وام)

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عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس «الثلاثاء»، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، والاطلاع على أبرز الخطط التطويرية التي تعزز جودة الخدمات المقدمة على مستوى الإمارة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن نقل خدمة النقل الخاص لكبار السن لدائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، ونقلها من القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية، على أن تؤول للدائرة الحقوق المادية والمعنوية والالتزامات وأصول وموجودات خدمة النقل الخاص بكبار السن.
واستعرض الاجتماع تقرير إنجازات دائرة التنمية الاقتصادية لعام 2024، حيث سجل التقرير نمواً على مستوى الرخص الصادرة بنسبة 6% وإجمالي رخص الأعمال والرخص المجددة بنسبة 7%، ونمواً في الإيرادات بنسبة 11% عن العام الماضي.
وتناول التقرير تفاصيل الأعمال الصادرة حسب نوع الرخصة وأهم أنشطة رخص الأعمال الصادرة، بالإضافة إلى مؤشر الرخص الوطنية ومؤشر رخص التملك الأجنبي والرقابة، والحماية التجارية، ومؤشرات القطاع الصناعي، والتقارير والدراسات الاقتصادية، وتحسين تجربة المتعامل، والخدمات الإلكترونية والذكية، والربط بين الجهات ذات الاختصاص، وتدريب الكوادر البشرية.
واطلع المجلس على تقارير فعاليات عيد الاتحاد الـ53 للدولة في إمارة الشارقة، والتغطية الإعلامية وقنوات التواصل الاجتماعي، وغيرها.
وأبرز التقرير جهود اللجنة في إبراز تراث وعادات وتقاليد دولة الإمارات.
إحصائيات 
أظهر التقرير إحصائيات للفعاليات التي أقيمت في منتزه الشارقة الوطني المقر الرئيس للفعاليات، حيث بلغ عدد الزوار أكثر من 188 ألف زائر، بمشاركة 15 جهة حكومية، و40 أسرة منتجة، و20 عربة طعام، و10 مناضد في ركن المأكولات الشعبية.

تنفيذي الشارقة
الشارقة
دائرة الخدمات الاجتماعية
عبدالله بن سالم القاسمي
شرطة الشارقة
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