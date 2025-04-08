سعود بن صقر يستقبل نجل سلطان البهرة

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، الأمير الدكتور حسين برهان الدين، نجل سلطان طائفة البهرة، والوفد المرافق له، الذي يزور الدولة حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالأمير، وبحث معه عدداً من المواضيع الخيرية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك، كما استعرضا جهود الدولة في مجال العمل الخيري والإنساني، وتوجهاتها الراسخة في تعزيز قيم التسامح والتعايش، ونشر ثقافة البذل والعطاء، بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية السمحة، والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

من جانبه، أعرب الأمير الدكتور حسين برهان الدين عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بقيم الخير والعطاء، وروح التسامح والاعتدال التي تسود مجتمع دولة الإمارات.