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عبدالله بن زايد يستقبل أيمن الصفدي ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

عبدالله بن زايد يستقبل أيمن الصفدي ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين
8 ابريل 2025 22:22

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
 جرى، خلال اللقاء، بحث سبل تنمية وتطوير أطر التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية بالمجالات كافة، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين.
 ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة معالي أيمن الصفدي، مؤكداً أن البلدين الشقيقين يرتبطان بعلاقات أخوية وتاريخية راسخة ومتجذرة، وهناك حرص مشترك على تنمية وتوسيع قاعدة التعاون الثنائي في القطاعات كافة، بما يدعم الرؤى التنموية للبلدين، ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.
كما بحث سموه ومعالي أيمن الصفدي التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وسبل تعزيز الاستقرار الإقليمي.
واستعرضا الأولوية الملحة لاستئناف اتفاق التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتعزيز الاستجابة للازمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وتوفير احتياجات المدنيين في القطاع.
وأكد الجانبان الحرص على استمرار التعاون والتشاور والتنسيق بشأن التحديات الراهنة كافة، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة.

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