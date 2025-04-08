عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، في أبوظبي، معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ورحب سموه بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وبحثا العلاقات الأخوية بين البلدين، ومختلف جوانب التعاون الثنائي، لاسيما في القطاعات الحيوية الداعمة لخططتهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرص البلدين الشقيقين على استثمار الفرص المتاحة كافة لدعم وتطوير هذه العلاقة المميزة، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما بحث سموه ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والمستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة.

وتطرقا إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لاستئناف اتفاق التهدئة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، واستعرضا سبل تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكانه بشكل عاجل وآمن ودون عوائق. وأكد الجانبان الحرص على استمرار التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حيال الأزمات كافة والتحديات التي تواجه المنطقة.