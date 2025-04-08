الثلاثاء 8 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري
8 ابريل 2025 22:42

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، في أبوظبي، معالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ورحب سموه بمعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وبحثا العلاقات الأخوية بين البلدين، ومختلف جوانب التعاون الثنائي، لاسيما في القطاعات الحيوية الداعمة لخططتهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وحرص البلدين الشقيقين على استثمار الفرص المتاحة كافة لدعم وتطوير هذه العلاقة المميزة، بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.
كما بحث سموه ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والمستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة.
وتطرقا إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لاستئناف اتفاق التهدئة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، واستعرضا سبل تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكانه بشكل عاجل وآمن ودون عوائق. وأكد الجانبان الحرص على استمرار التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حيال الأزمات كافة والتحديات التي تواجه المنطقة.

أخبار ذات صلة
الزمالك يستبعد زيزو بعد أنباء عن توقيعه للأهلي
رئيس الدولة يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو
المصدر: وام
مصر
الإمارات
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
وفاة الحارس الأسطوري في البرازيل
الرياضة
وفاة الحارس الأسطوري في البرازيل
اليوم 23:09
الزمالك يستبعد زيزو بعد أنباء عن توقيعه للأهلي
الرياضة
الزمالك يستبعد زيزو بعد أنباء عن توقيعه للأهلي
اليوم 23:03
ميلوني تزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
ميلوني تزور واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الرسوم الجمركية
اليوم 22:46
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري
اليوم 22:42
رئيس الدولة يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو
علوم الدار
رئيس الدولة يشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو
اليوم 22:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©