الأربعاء 9 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل رئيس غينيا بيساو

رئيس الدولة يستقبل رئيس غينيا بيساو
8 ابريل 2025 23:33

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
ورحب سموه بالرئيس الضيف،  خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر بأبوظبي،  متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلاده إلى آفاق أرحب من التطور والنماء.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
رئيس الدولة ورئيس الكونغو يبحثان علاقات البلدين

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، مسار علاقات التعاون المتنامية بين دولة الإمارات وغينيا بيساو، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك، وتبادل القادة وجهات النظر بشأنها.

المصدر: وام
غينيا بيساو
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
بيراميدز إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»
الرياضة
بيراميدز إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»
9 ابريل 2025
الأهلي يُسقط الهلال ويصعد إلى «مربع الذهب» في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي يُسقط الهلال ويصعد إلى «مربع الذهب» في «أبطال أفريقيا»
9 ابريل 2025
إنتر ميلان يضرب بايرن ميونيخ في عقر داره
الرياضة
إنتر ميلان يضرب بايرن ميونيخ في عقر داره
9 ابريل 2025
أرسنال يكتسح ريال مدريد بـ «ثلاثية» في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يكتسح ريال مدريد بـ «ثلاثية» في «أبطال أوروبا»
9 ابريل 2025
كندا ستفرض الأربعاء رسوماً على السيارات الأميركية
الأخبار العالمية
كندا ستفرض الأربعاء رسوماً على السيارات الأميركية
9 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©