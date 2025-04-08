نهيان بن مبارك وأحمد الصايغ يحضران احتفال سفارة باكستان باليوم الوطني

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه فيصل ترمزي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما حضر الحفل -الذي أقيم في فندق الريكسوس المارينا بأبوظبي- عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وأبناء الجالية الباكستانية المقيمة في الدولة.

وأشاد السفير الباكستاني، في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات الإماراتية الباكستانية التي تستند إلى تاريخ طويل تسوده الثقة والاحترام والتطلعات المشتركة للنمو والازدهار.