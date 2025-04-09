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مباشر.. تغطية خاصة لفعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات

القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات
9 ابريل 2025 10:10

تتواصل فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 التي تستمر على مدار يومي 8 و 9 أبريل الجاري، وسط مشاركة دولية واسعة لنخبة من القادة والخبراء وصناع القرار في هذا الحدث العالمي البارز الذي تنظمه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وانطلقت، أمس، فعاليات القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، التي تعقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، وتستمر على مدار يومين في مركز أدنيك أبوظبي.

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وتشهد القمة، التي تعقد تحت شعار "معاً نحو بناء مرونة عالمية"، مشاركة دولية واسعة لنخبة من القادة والخبراء وصناع القرار في هذا الحدث العالمي البارز الذي تنظمه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات
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