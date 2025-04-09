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رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مبارك علي النيادي وكيلاً لوزارة العدل

رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مبارك علي النيادي وكيلاً لوزارة العدل
9 ابريل 2025 14:04

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين مبارك علي عبدالله النيادي، وكيلاً لوزارة العدل.

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شغل النيادي العديد من المناصب القيادية في وزارة الدفاع، شملت منصب قائد قاعدة الظفرة الجوية، وقائد العمليات الجوية، ومدير مركز العمليات المشترك، ورئيس الإدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية، إضافة إلى رئيس هيئة العمليات والتخطيط الاستراتيجي العسكري، وترأس العديد من اللجان الوطنية التخصصية، وقيادة مشاريع استراتيجية في مجالات مختلفة خلال مسيرته المهنية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
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